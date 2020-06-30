Ufuk Bayraktar eşini aldattı

Merve Bayraktar ile evli olan oyuncunun sosyal medyada başka kişilerle konuşarak eşini aldattığı iddia edildi.

Ezel dizisinde “Ramiz Dayı” karakterinin gençliğini canlandıran Ufuk Bayraktarsosyal medya konuşmaları ile gündem oldu.

Oyuncunun eşi Merve Bayraktar, sosyal medyada Ufuk Bayraktar’ın başka bir kadınla konuştuğunu ve onu aldattığını iddia eden konuşmaların fotoğraflarını yayınladı.

Merve Bayraktar eşinin kendisini genç bir kızla aldattığını ve mahkemeye vereceğini söyledi.

Eşini kendi evinde kendi yatağında genç bir kızla aldattığını ve mesajlarını gördüğünü söyleyen Merve Bayraktar bu paylaşımları Ufuk Bayraktar'ın Twitter hesabı üzerinden yaptı.

Ufuk Bayraktar'ın özrü mesajlarını da yayınlayan Merve Bayraktar “Benim evime benim yatak odama davet ettiğin kadın kaliteni ortaya koyuyor. Ben sana daha güvenemem mahkemede görüşeceğiz” diyerek cevap verdi.

"İMKANSIZ" DEMİŞTİ

Ünlü oyuncu eşiyle fotoğrafını paylaşıp, "Senden başkası gönlüme girerse, neys emkansızı konuşmuyorduk" yazmıştı.