Uğur Akkuş: Ebru artık Sakaryasporlu olacak

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'nın takımını değiştirdi.

Eski manken Ebru Şallı ile iş insanı eşi Uğur Akkuş, önceki akşam Yeniköy’de bir balıkçıdan çıkarken görüntülendi. .

Mekan çıkışı konuşan Ebru Şallı-Uğur Akkuş çifti ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

"BİZ YATIRIM İŞİ YAPIYORUZ"

Koronavirüs nedeniyle online satışlar ile işerini yaptığını dile getiren Ebru Şallı, ”Şu sıralar zor bir dönemden geçiyoruz, insanların morali yüksek olması lazım gezip dolaşsınlar spor yapsınlar o zaman iyi olur” diye konuştu.

Uğur Akkuş ise Sakaryaspor'a başkan adayları arasında olduğunun hatırlatılması üzerine, "Hayırlısı biz yatırım şirketiyiz bakalım spora da yatırım yapmak istiyoruz bununla ilgili bir girişimimiz var ilerde duyacaksınız” açıklamasını yaptı.

Araya giren Ebru Şallı “Ben Beşiktaşlıyım biliyorsunuz” derken Akkuş ise, "Yok Ebru Hanım bundan sonra Sakaryasporlu olacak” diyerek, espri yaptı.