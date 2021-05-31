Ümit Erdim pilot oldu

Ümit Erdim'in ilk yolcuları, tatil için Fethiye'ye giden Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çiftleri oldu.

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz oyuncu Ümit Erdim, kendine yeni bir meslek edindi. Erdim, uzun süredir Dalaman’da aldığı eğitimin ardından pilot oldu.

İLK YOLCULAR

Erdim’in ilk yolcuları da Fethiye’de tatil yapan Demet Özdemir-Oğuzhan Koç ve Aslı Bekiroğlu-Çağrı Telkıvıran çifti oldu.

"MAVİ TUR YAPTIK"

Mutluluğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ifade eden Erdim, “Bugün misafirlerim ağırdı. Göcek-Fethiye Sahilleri’ne yukarıdan mavi tur yaptık. Okulun ve kendi adıma çok teşekkür ederim. İlk yolcularım çok havalıydı” dedi.

Şarkıcı Oğuzhan Koç ise yaptığı paylaşımda “Ümit Erdim ile uçuş keyfi” yazarken Demet Özdemir de “Hep böyle güzel yolculuklarımız olsun. Çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.