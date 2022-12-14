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- Ümit Erdim Survivor'a gidiyor
Ümit Erdim Survivor'a gidiyor
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oyuncu Ümit Erdim'i de Survivor'a götürüyor.
- Haber Merkezi
- 14.12.2022 - 13:26
Oyunculuğun yanı sıra aldığı pilotaj eğitimleriyle pilotluk kariyerinde de emin adımlarla ilerleyen Ümit Erdim, Survivor 2023 yarışmasında yer alacak.
Yarışmaya sıkı bir şekilde hazırlanan Ümit Erdim'in Survivor'a seçildiğini Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.
"2023 kadrosunda"
Ilıcalı, "Ümit Erdim Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim" yazdı.