Ümit Erdim, tatilde

Bodrum'da görüntülenen oyuncu Ümit Erdin, fit haliyle dikkat çekti.

Oyuncu Ümit Erdim, eşi Seda Erdim ve kızı Ses’le tatil için bodrum'u tercih etti. Errdim, Yalıkavak’ta konakladıkları otelin plajında görüntülendi.

140 KİLOYDU

Fit görüntüsüyle dikkat çeken oyuncu, 140 kiloya ulaşınca diyete girdiğini, spor eşliğinde 5 yılda 60 kilo verdiğini, ameliyat olmadığını söylemişti.

"KİLOMDAN MEMNUNUM"

Ünlü oyuncu 'Çok zayıfladın, biraz kilo al' yorumlarına şu cevabı vermişti:

"Kilomdan, sağlığımdan ve görüntümden aşırı memnunum. Doktorum ve sevgili hanımcığımdan da çok memnunum. Memnun olmayanlar (sürekli kilo al, yüzün çöktü, hasta olacaksın, çirkinleştin, eski halin daha iyiydi vs. diye üşenmeden mesaj atanlar) için tekrar yüzlerce kilo almaya niyetim yok. Teşekkür ederim sevgi ve saygılarımı sunarım."