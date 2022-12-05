Umrede markasının reklamını yapan Aslı Şen’e tepki

Şarkıcı Linet'i izlemeye gittiğinde sahnede kendisine 'Hoşgeldin' denmediği için sosyal medya hesabından Linet'e tepki yağdıran iş insanı Aslı Şen, umreye gitti.

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in küçük gelini ve Metin Şen'in eşi Aslı Şen, umreye gitti. Aslı Şen'in umreden ürün reklamı yapması sosyal medyada gündem oldu.

Aslı Şen'in Kabe'yi kullanarak el kremininin reklamını yapması tepki almasına neden oldu.

Aslı Şen adına utandılar

Sosyal medyada gündem olan bu paylaşımı görenler "Ben utandım", "Dünya malı dünyada kalır", "İnsan biraz utanır" yorumları yaptı.

Açıklama yaptı

Şen, bir paylaşım daha yaparak “Reklam yaptı diyenlere... İlk ziyaretimde yaşadığım mucize ardından kurdum markamı. O gün bana çok değerli Kabe hocası 7 yıl sonra (yani bu sene) dünya markası olacaksın demişti. Bu hikayeyi birkaç kere anlatmıştım. Bilen bilir. Bu paylaşım teşekkür paylaşımı. Kötü niyet arayanları Allah ıslah etsin der ve susarım." dedi.