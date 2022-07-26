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    Umut Akyürek yüzüne sülük koydurttu

    Şarkıcı Umut Akyürek, hem hacamat hem sülük tedavisi yaptırdığı anları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 07:40
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 12:22
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    Umut Akyürek yüzüne sülük koydurttu

    Yerli Angelina olarak anılan 49 yaşındaki şarkıcı Umut Akyürek, estetiğin dozunu kaçıran ünlü isimlerden.

    Değişimi ile dikkat çeken Umut Akyürek'in son paylaşımı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

    Hem korktu hem güldü

    Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, son olarak yüzüne sülük koydurup, hacamat yaptırdığı anları takipçileri ile paylaştı.

    Ünlü şarkıcı yayınladığı videoya şu notu düştü:

    "Hem hacamat hem sülük tedavisi yaptırdım, sizlerin de malumudur çok şifalı hem de Peygamber Efendimizin sünneti. Tabii epey korktum ortaya da bu komik görüntüler çıktı. Ben nevralji ve migrene deva olsun diye yaptırdım inşallah şifa yüce Allah' tan."

    Umut Akyürek'in yüzündeki sülüklerle yaşadığı zor anlara yorum yağdı. Bir gülen, bir korkan Umut Akyürek'in zor anları takipçilerini de ikiye böldü.

    Umut Akyürek yüzüne sülük koydurttu VİDEO

    Umut Akyürek yüzüne sülük koydurttu #1

    Umut Akyürek yüzüne sülük koydurttu #2

    Umut Akyürek yüzüne sülük koydurttu #3

    Umut Akyürek yüzüne sülük koydurttu #4


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