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- Ünlü aktör Mike Mitchell Fethiye'de hayatını kaybetti
Ünlü aktör Mike Mitchell Fethiye'de hayatını kaybetti
'Gladyatör' ve 'Cesur Yürek' gibi filmlerde rol alan İskoçyalı aktör Mike Mitchell yaşamını yitirdi. Türkiye'de yaşayan usta oyuncunun vefat haberini Talat Atilla, sosyal medya hesabından paylaştı.
- Haber Merkezi
- 25.07.2021 - 05:12
Türkiye aşığı, İskoçyalı ünlü oyuncu Mike Mitchell Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşıyordu.
‘Gladyatör’ filminin dikkat çeken savaş sahnelerinde boy gösteren Mike Mitchell, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir teknede ölü bulundu.
Usta oyuncunun vefat haberini Talat Atilla, sosyal medya hesabından duyurdu .
''TÜRKİYE DOSTU''
Ölüm haberini duyuran gazeteci Talat Atilla, "Türkiye dostu, Gladyatör filminin oyuncusu, Aylan Bebek filmindeki rol arkadaşım Mike Mitchell biraz önce Fethiye'de öldü. İyi bir insandı. Allah'tan rahmet dilerim. Üzgünüm" ifadelerini kullandı.