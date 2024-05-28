Ünlü fenomen Şeyma Subaşı Ibiza'da! Yüz masajı yatırdığı anları yayınladı Sürekli tatilde olan Şeyma Subaşı Ibiza paylaşımlarıyla ağızları açık bırakmaya devam ediyor.

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ensonhaber.com

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile yaşadığı aşkla adını duyuran Şeyma Subaşı kızı Melisa dünyaya geldikten sonra evliliğini noktalamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık aşk yaşadığı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Marakeş'te 3 gün 3 gece süren bir düğünle evlenmişti.

Ancak Subaşı'nın bu evliliği sadece 5 ay sürmüştü

Kerim Sabancı iddiası

Özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü ismin şu sıralar da Arzu Sabancı’nın küçük oğlu Kerim Sabancı ile birlikte olduğu konuşuluyor.

Bakımı aksatmaz

Her zaman tatilde olan şu sıralar Ibiza'da. Tatilden sık sık kareler ve videolar yayınlayan ünlü fenomen bakımından da eksik kalmıyor. Yüz bakımı ve masajı yaptıran Subaşı, kendisini videoya çektirdi.

"Ohh"

Çektirdiği videoyu sayfasından yayınlayan ünlü isim sadece "Ohh" yazdı.