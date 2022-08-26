Ünlü isimlerden Gülşen tepkisi

Ünlü şarkıcı Gülşen, 'halkı kin ve düşmanlığa' tahrik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi

Sahnede giydiği kıyafetler kadar söyledikleriyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı Gülşen, bir konseri sırasında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine gönderilen Gülşen'in tutuklanmasına ünlü isimler sosyal medyadan tepki gösterdi.

Edis: Üzüntüm tarifsiz

Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, Gülşen'in cezaevine gönderilmesinin ardından duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi. Edis paylaşımında, "Üzüntüm tarifsiz. Herkesi ve her şeyi anlayabilmekle beraber bir sanatçının, yakın arkadaşım olan meslektaşımın söylemlerinden ötürü cezaevine gönderilmesi beni yıkmıştır. Arkadaşımın samimi beyanlarına inanıyorum. Türk adaletinden kararını yeniden gözden geçirmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Şaşıranın aklından şüphe ederim"

YouTube'da yaptığı yayınlarla gündemde olan Oğuzhan Uğur, şu ifadeleri kullandı: "Ne şaşırıyorsunuz? Herkesin emin olduğu, olmasına rağmen sustuğu bir konu daha tescillenmiş oldu. O kadar. Kanunları kitaplara, özgürlüğü posterlere, fikirleri tweet'lere mahkum ettik. Her şey gözümüzün önünde oldu. Öyle izledik. Ne şaşırıyorsunuz? Şaşıranın aklından şüphe ederim."

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Hatice: Hep susun

Ünlü şarkıcı Hatice de isyanını sosyal medyadan gösterenlerden:

"O kadar katili, tecavüzcüsü dışarıda elini kolunu sallayarak gezerken, Gülşen için verilen bu tutuklama kararı bu kadar kolay olmamalıydı! Bir kadın olarak yine bir kadına çok üzüldüm bugün! Ve ülkece de rahat nefes alın şimdi amacınıza ulaştınız…Ve hep susun olur mu!"





Armağan Çağlayan ise "Tutuklamak nedir yahu? İnanılır gibi değil! Zaten görüntüler var. Söylediğini kabul ediyor. Sulh ceza hakimi delil karartacağına hükmettiyse demek! Karartılacak delil mi var ki?" dedi.

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Mor ve Ötesi grubunun solisti, ünlü müzisyen Harun Tekin, "Dayattıkları gibi olmadığı, giyinmediği, konuşmadığı için bugün bir kadın sanatçı tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Hadise de meslektaşı Gülşen'e destek olanlar arasında:

"Size soruyorum"

"Çok üzgünüm. Hepimiz insanız yanlışlar yapabiliriz. Çünkü insanız. Size soruyorum, kadınlara şiddet uygulayan adamları bugün Gülşen gibi tutuklasalardı kaç tane kadın hayatta olurdu?"

Şarkıcı Berkay da sayfasından şunları yazdı:

"Şimdi adalet denilen bu kantar herkesi tartmaz mı? Silah kaçakçısı, çocuk tacizcisi, adam vuranı ya da yaralayanı, kadın döveni, hırsızı tutuksuz yargılanacak serbest bırakılacak. Gülşen anında tutuklanacak. Gülşen bir stardır!! Bu olay onu daha çok büyütecektir."