Ünlü popçu Hadise bayramda para basacak! 3 yerde sahne alacak Bayramda 3 yerde sahne almak için anlaşan Hadise'nin alacağı ücret dudak uçuklattı.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı Hadise, sahne ücretinin yanı sıra özel hayatı ve açıklamalarıyla da çok dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda 4 yerde sahne alarak bir rekora imza atan Hadise, bu bayram da anlaşmalarını yaptı.

15 milyon TL

Sahnede dansıyla ve tarzıyla büyüleyen şarkıcı, son olarak Ramazan Bayramı'nda sahneden alacağı ücretle gündeme geldi.

Şarkıcı bayramda Kıbrıs, Antalya ve Bodrum'da sahneye çıkacak. Hadise Ramazan Bayramı'nda çıkacağı sahneden 15 milyon TL kazanacak.