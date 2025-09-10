Ünlü şarkıcı Dua Lipa, iPhone 17 Pro aldı! Paylaşımı gündem oldu

Dünyanın en çok tercih edilen markalarından Apple’ın iPhone 17 serisi merakla bekleniyor. ABD merkezli teknoloji devi, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max dahil olmak üzere dört farklı modeli tanıttı.

Apple, Türkiye'de iPhone 17 için ön siparişleri 12 Eylül’de açacak ve cihazlar 19 Eylül itibarıyla satışa sunulacak.

DUA LİPA ORANGE TERCİH ETTİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, Apple’ın iPhone 17 Pro Orange modeli ile yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Her paylaşımı olay olan Dua Lipa’nın bu paylaşımına da yorum yağdı.

iPHONE 17 TÜRKİYE FİYATLARI

İşte Apple'ın 12 Eylül itibarıyla ön siparişe açtığı yeni ürünlerinin Türkiye fiyatları:

iPhone 17 Fiyatları (Türkiye)

256 GB: 77.999 TL

512 GB: 89.999 TL

1 TB: — (Veri mevcut değil)

iPhone 17 Air Fiyatları

256 GB: 97.999 TL

512 GB: 109.999 TL

1 TB: 121.999 TL

iPhone 17 Pro Fiyatları

256 GB: 107.999 TL

512 GB: 119.999 TL

1 TB: 131.999 TL

iPhone 17 Pro Max Fiyatları

256 GB: 119.999 TL

512 GB: 131.999 TL

1 TB: 143.999 TL

2 TB: 168.999 TL