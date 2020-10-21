Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı

Yüzde 11 oranında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Halsey, bu sefer de saçlarını kazıttı.

Ünlü şarkıcı Halsey, yeni imajını Instagram hesabından paylaşıp, "Tam bere havası" notunu düştü.

Şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da kazanmış saçlarını özlediği için böyle bir değişiklik yaptığını ifade etti.

TÜRK DNA'SINA SAHİP OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan şarkıcı Halsey, haziran ayında Türk DNA'sına sahip olduğunu açıklamıştı.

Macar asıllı yıldız, geçtiğimiz günlerde de Twitter hesabından, "Herkes sakin olsun lütfen" mesajını yayınlamış ve çok konuşulan isimler arasında yer almıştı. Türkiye tatiliyle gündemde olan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşırttı.

"TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM"

Halsey, daha önce de Türkçe klavyesini paylaşarak "Türkçe öğreniyorum!" şeklinde tweet atmıştı.