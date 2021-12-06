Ünlü şarkıcıların yılbaşı gecesi kazançları

Yılbaşında Türkiye'de ve KKTC'de birçok mekanda sahne alacak ünlü şarkıcıların alacağı ücretler dudak uçuklattı.

Dünya yeni yıla hazırlanıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yılbaşı eğlencelerinin gözdesi ünlü şarkıcılar.

Yeni yılı karşılarken ünlülerin yılbaşı mesaisi başlıyor.

Yeni yılı ünlülerin programlarında eğlenerek karşılamak isteyenler ise kesenin ağzını açmak zorunda kalacak.

"ÖZCAN DENİZ 1 MİLYON LİRAYA SAHNE ALACAK"

Ünlülerin yılbaşı programları fiyatlarıyla dudak uçuklattı.

Yeni yılda Özcan Deniz, Kıbrıs’ta 1 milyon liraya sahneye çıkacak. 3 günlük konaklamalı programda 2 kişi, 20 bin liraya yakın ödeme yapacak.





ÜNLÜ ŞARKICILARIN YILBAŞI TARİFELERİ

Yılbaşında Sakarya’da sevenleriyle buluşacak Yıldız Tilbe, 900 bin liraya sahneye çıkacak. Hadise de aynı ücretten şarkılarını seslendirecek.

Mustafa Ceceli 300 bin lira, Ebru Yaşar 300 bin lira, Kıbrıs’ta sahnede olacak Serdar Ortaç 350 bin lira, Şevval Sam 350 bin lira, Konya’da sahne alacak İrem Derici 350 bin lira, Ziynet Sali 400 bin lira, Antalya’da Volkan Konak 700 bin liraya sahneye çıkacak.





EBRU GÜNDEŞ 900 BİN LİRA ALACAK

Ayrıca Ankara’da sevenleriyle buluşacak Hakan Altun 750 bin lira, yine Kıbrıs’ta olacak şarkıcılardan Ebru Gündeş 900 bin lira ve Aşkın Nur Yengi 400 bin lira ücret alacak.



