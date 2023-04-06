Ünlü sunucu Zahide Yetiş 9 yıllık evliliğini sonlandırdı Gündüz kuşağı programlarının sevilen ismi Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile sessiz sedasız boşandığını açıkladı.

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Zahide Yetiş, gündüz programı yayınlarıyla adından söz ettiren bir isim.

Sunucu Zahide Yetiş, 2014'te iş insanı Cem Arısoy ile dünyaevine girmişti.

Çift, 2018'de ise oğulları Aras'ın doğmasıyla evlat sahibi oldu.

Ama Zahide Yetiş ve Cem Arısoy çiftinden sevenlerini üzen bir haber geldi.

Boşandılar

Özel hayatlarını gözlerden uzakta yaşayan Zahide Yetiş ile Cem Arısoy'un sessiz sedasız boşandığı ortaya çıktı.

Katıldığı programda ayrılığı hakkında ilk kez konuşan Zahide Yetiş, sunucunun sorusu üzerine Cem Arısoy'dan boşandığını doğruladı.

İzmir'e yerleşti

Zahide Yetiş, ayrılık kararı almasının nedenlerini de açıkladı.

İstanbul’da artık daha az vakit geçirdiğini açıklayan Yetiş, İzmir’de yaşadığını söyledi.

Zahide Yetiş, konuyla ilgili, "Hayat sizi başka yerlere götürebilir ve o götürdüğün yerde varlığınıza devam ediyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz"

Bu yılların oğlu ve kendisi için özel olduğunu da sözlerine ekleyen Yetiş, hayatının büyük çoğunluğunu İzmir’de evde geçirdiğini ifade etti.

Oğlunun babası ve babaannesiyle diyaloglarının devam ettiğini de belirten Zahide Yetiş, "Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz." dedi.

"Çok mutluyuz" demişti

Zahide Yetiş, düğün sonrası "Paris'te evlilik teklifi aldığım için yine Paris'te evlendik. Ailelerimiz ve yakınlarımız da istediği için düğün yaptık. Çok mutluyuz." demişti.