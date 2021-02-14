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    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

    14 Şubat Sevgililer Günü’ne kimi eşiyle kimi nişanlısıyla girdi. Yalnız olanların da paylaşımları dikkatleri çekti. Birçok tanınmış sima bu sevgililer gününde de sosyal medyayı renklendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 13:14
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    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

    Hakan Altun’dan Gonca Vuslateri’ye Amine Gülşe Özil’den Pınar Altuğ Atacan’a Sinem Kobal’dan İdo Tatlıses’e kadar birçok isim, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel paylaşımlar yaptı.

    Geçtiğimiz günlerde anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birkaç karesini paylaşarak, “Ömür boyu sevgilim” notunu düştü.

    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları #1

    İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin de “Sevgililer Günü” yazılı hikayeleri dikkat çekti.

    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları #2

    Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’tan gelen güllerle bir kare paylaşarak, “Bu güzel güller gibi içiniz de güller açsın! Sevgi her koşulda sizi sarıp sarmalasın! Hepinizi çok seviyorum... Sevgililer gününüz kutlu olsun.” mesajını verdi.

    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları #3

    “DELİYE HER GÜN BAYRAM”

    Pınar Altuğ Atacan’ın Sevgililer Günü paylamışı ise “Deliye her gün bayram” oldu.

    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları #4

    Fenerbahçe’ye transferleri büyük ses getiren Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe Özil ise Instagram hesabından eşi ve kızı Eda’nın olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, “Benim en güzel 14 Şubat’ım, iyi ki varsınız sizi çok seviyorum” diye yazdı.

    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları #5

    “YALNIZ HAKAN”

    Sevgililer Günü’nün en dikkat çeken paylaşımı Hakan Altun’dan geldi. Gonca Vuslateri ile olan kısa birlikteliğinin ardından bu özel güne yalnız giren Altun, “Çare yok ölmüşe olmuşa ayrılık çıkmış aşk fallarında, 2021’de bende durum yine budur. Tüm sevdalıların “Sevgililer Günü”nü canı gönülden kutluyorum ve sevdalısı olmayanlara umutlarını asla kaybetmemelerini diliyorum” notuyla bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları #6

    GÜNÜN EN CESUR PAYLAŞIMI

    Günün en cesur karesi ise Gonca Vuslateri’nden geldi.

    14 Şubat Sevgililer Günü'nde mavi derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozu yayınlayan Vuslateri, “Cihangir'de sıradan bir plak günü... Mavi bir kuş gibiyim. Gibiyim ama... Mavi bir kuş değilim. Aslımda” ifadelerini düştü.

    Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları #7

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