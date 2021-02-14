Ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları

14 Şubat Sevgililer Günü’ne kimi eşiyle kimi nişanlısıyla girdi. Yalnız olanların da paylaşımları dikkatleri çekti. Birçok tanınmış sima bu sevgililer gününde de sosyal medyayı renklendirdi.

Hakan Altun’dan Gonca Vuslateri’ye Amine Gülşe Özil’den Pınar Altuğ Atacan’a Sinem Kobal’dan İdo Tatlıses’e kadar birçok isim, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel paylaşımlar yaptı.

Geçtiğimiz günlerde anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile birkaç karesini paylaşarak, “Ömür boyu sevgilim” notunu düştü.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin de “Sevgililer Günü” yazılı hikayeleri dikkat çekti.

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş’tan gelen güllerle bir kare paylaşarak, “Bu güzel güller gibi içiniz de güller açsın! Sevgi her koşulda sizi sarıp sarmalasın! Hepinizi çok seviyorum... Sevgililer gününüz kutlu olsun.” mesajını verdi.

“DELİYE HER GÜN BAYRAM”

Pınar Altuğ Atacan’ın Sevgililer Günü paylamışı ise “Deliye her gün bayram” oldu.

Fenerbahçe’ye transferleri büyük ses getiren Mesut Özil’in eşi Amine Gülşe Özil ise Instagram hesabından eşi ve kızı Eda’nın olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, “Benim en güzel 14 Şubat’ım, iyi ki varsınız sizi çok seviyorum” diye yazdı.

“YALNIZ HAKAN”

Sevgililer Günü’nün en dikkat çeken paylaşımı Hakan Altun’dan geldi. Gonca Vuslateri ile olan kısa birlikteliğinin ardından bu özel güne yalnız giren Altun, “Çare yok ölmüşe olmuşa ayrılık çıkmış aşk fallarında, 2021’de bende durum yine budur. Tüm sevdalıların “Sevgililer Günü”nü canı gönülden kutluyorum ve sevdalısı olmayanlara umutlarını asla kaybetmemelerini diliyorum” notuyla bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

GÜNÜN EN CESUR PAYLAŞIMI

Günün en cesur karesi ise Gonca Vuslateri’nden geldi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde mavi derin yırtmaçlı elbisesi ile verdiği pozu yayınlayan Vuslateri, “Cihangir'de sıradan bir plak günü... Mavi bir kuş gibiyim. Gibiyim ama... Mavi bir kuş değilim. Aslımda” ifadelerini düştü.