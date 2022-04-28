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    Ünlülerin bayramda alacakları ücretler belli oldu

    Ramazan Bayramı'nda çalışacak ünlü isimleri dinlemenin bedeli ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.04.2022 - 13:15
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    Ünlülerin bayramda alacakları ücretler belli oldu

    Koronavirüs pandemisi yüzünden neredeyse 2 yıldır eve kapanan insanlar Ramazan Bayramı'ndan gerçek bayramı yaşayacaklar.

    Sektör temsilcileri, bayram tatili için 'Rezervasyonsuz yola çıkmayın' uyarısında bulundu. Neredeyse her otel bayram programı yaptı. Sahneye çıkacak ünlü isimlerin de alacağı ücretler belli oldu.

    En çok kazanan isimlerden biri olan Sibel Can, bayramın birinci günü Kıbrıs'ta ikinci günü ise Antalya'da olacak.

    Sibel'e 70 bin TL veren var

    Hürriyet'te yer alan habere göre, Kıbrıs’ta Sibel Can ile beraber Gökhan Tepe ve Fatih Ürek’i dinleyip 3 gece kalmanın bedeli en düşük 22 bin oda tercihine göre 70 bin liraya kadar çıkıyor.

    Öyle 1 gece kalmak yok

    Eğer Sibel Can için Antalya’yı seçerseniz o zaman konaklamanızı biraz uzatmanız gerekiyor çünkü otel öyle 2-3 günlük konaklamaya izin vermiyor. 6 gece için 20 bin lira ile 70 bin lira ödemeniz gerekiyor.

    Ünlülerin bayramda alacakları ücretler belli oldu #1

    Tek kişi bir gece fiyatlar

    Bayramda Ebru Gündeş dinleyerek girmenin fiyatı ise 12 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.

    Ünlülerin bayramda alacakları ücretler belli oldu #2

    Özcan 10 bin TL

    Kıbrıs’ta Ebru Yaşar için 12 bin lira, Derya Bedavacı ve Özcan Deniz için ise 10 bin liralık bir oda ücreti isteniyor.

    Ajda'nın bedeli 18 bin TL

    Ajda Pekkan'ı dinlemek isteyenler Bodrum'a gidecek. Pekkan'ı dinlemek için bir kişi 3 gecelik konaklama paketi minimum 18 bin lira.

    Ünlülerin bayramda alacakları ücretler belli oldu #3

    Şevval'de lüks oda 90 bin TL

    Şevval Sam'ı dinlemek isteyenler de 3 gece kalmak zorunda.. Standart bir oda için 12 bin lira lüks bir oda için ise 90 bin lira isteniyor.

    Ünlülerin bayramda alacakları ücretler belli oldu #4


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