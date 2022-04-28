Ünlülerin bayramda alacakları ücretler belli oldu

Ramazan Bayramı'nda çalışacak ünlü isimleri dinlemenin bedeli ortaya çıktı.

Koronavirüs pandemisi yüzünden neredeyse 2 yıldır eve kapanan insanlar Ramazan Bayramı'ndan gerçek bayramı yaşayacaklar.

Sektör temsilcileri, bayram tatili için 'Rezervasyonsuz yola çıkmayın' uyarısında bulundu. Neredeyse her otel bayram programı yaptı. Sahneye çıkacak ünlü isimlerin de alacağı ücretler belli oldu.

En çok kazanan isimlerden biri olan Sibel Can, bayramın birinci günü Kıbrıs'ta ikinci günü ise Antalya'da olacak.

Sibel'e 70 bin TL veren var

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kıbrıs’ta Sibel Can ile beraber Gökhan Tepe ve Fatih Ürek’i dinleyip 3 gece kalmanın bedeli en düşük 22 bin oda tercihine göre 70 bin liraya kadar çıkıyor.

Öyle 1 gece kalmak yok

Eğer Sibel Can için Antalya’yı seçerseniz o zaman konaklamanızı biraz uzatmanız gerekiyor çünkü otel öyle 2-3 günlük konaklamaya izin vermiyor. 6 gece için 20 bin lira ile 70 bin lira ödemeniz gerekiyor.

Tek kişi bir gece fiyatlar

Bayramda Ebru Gündeş dinleyerek girmenin fiyatı ise 12 bin ila 30 bin lira arasında değişiyor.

Özcan 10 bin TL

Kıbrıs’ta Ebru Yaşar için 12 bin lira, Derya Bedavacı ve Özcan Deniz için ise 10 bin liralık bir oda ücreti isteniyor.

Ajda'nın bedeli 18 bin TL

Ajda Pekkan'ı dinlemek isteyenler Bodrum'a gidecek. Pekkan'ı dinlemek için bir kişi 3 gecelik konaklama paketi minimum 18 bin lira.

Şevval'de lüks oda 90 bin TL

Şevval Sam'ı dinlemek isteyenler de 3 gece kalmak zorunda.. Standart bir oda için 12 bin lira lüks bir oda için ise 90 bin lira isteniyor.