Ünlülerin Galatasaray coşkusu Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

ensonhaber.com

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray şampiyon oldu. Sarı - kırmızılı ünlü isimlerden şampiyonluk paylaşımları hemen yapıldı.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, kız kardeşi Duru Yazıcı ve annesi Aslı Yazıcı ile Galatasaray formalarını giyerek poz verdi. Yazıcı, mululuk pozunu Instagram hesabında yayınladı.

Gazi Mustafa Kemal Atarürk'ün görselini paylaşan Eda Ece'nin paylaşımında Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğu kutlamanın vurgusu yer aldı.

Fanatik Fenerbahçeli Afra Saracoğlu esprili bir paylaşım yaptı. Rol arkadaşının dağınık pozunu paylaşan Saraçoğlu, Galatasaray'ı tebrik etti.

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar şampiyonluk sevincini dans ederek yaşadı.

"Anlayamazsınız..."

Oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay, oğulları Ali Demir ve Eyüp Can ile "Anlayamazsınız..." sözüyle pozlarını paylaştı.