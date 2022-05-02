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    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    Ramazan ayı sona erdi ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününde herkes gibi ünlüler de sosyal medya hesaplarından bayram mesajlarını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 15:59
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    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

    Oruçların tutulduğu, ibadetlerin yapıldığı, huzurla yaşanan bir Ramazan daha sora erdi. Ramazan'ın ardından yaşanan bayramda insanlar sevdiklerine güzel mesajlar gönderirken, gönüllerde taht kurmuş, binlerce takipçisi olan ünlüler de mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevenleri ile kucaklaştı.

    Cüneyt Arkın'dan Şahan Gökbakar'a bayram mesajları

    İşte bayram coşkusunu takipçileri ile paylaşan Cüneyt Arkın'dan Şahan Gökbakar'a kadar birçok ünlü isim ve mesajları şöyle:

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #1

    Şeyma Subaşı: Herkese iyi bayramlar

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #2

    Demet Özdemir'den "İyi bayramlar" mesajı gelirken, Oğuzhan Koç, bayram kutlaması için Demet özdemir'le birlikte bir fotoğrafı tercih etti.

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #3

    Oğuzhan Koç'un paylaşımında "Gülürsen Gülürüm" sözleri yer aldı.

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #4

    Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın ile birlikte bir pozunu paylaşarak "Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice Bayramlara... Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun." mesajını iletti.

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #5

    Gülse Birsel

    Ata Demirel

    Ata Demirel: Yılların eskitemediği baba tirhandil İmbat'ın turuva önünden iyi bayramlar...

    Hadise

    Hadise: Herkese sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan bayramımız mübarek olsun...

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #8

    Çağla Şikel

    Burcu Esmersoy

    Burcu Esmersoy

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #10

    Bengü

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #11

    Demet Akalın

    Murat Boz

    Murat Boz

    Ajda Pekkan

    Ajda Pekkan

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #14

    Şahan Gökbakar, gülümseten paylaşımında "Daha nice, eşlerimizle barbunya ayıkladığımız bayramlara. Herkese huzur ve sağlık dileriz... Ne mutlu bir gün..." notunu aktardı.

    Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları #15

    Şahan Gökbakar

    Sibel Can

    Sibel Can


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