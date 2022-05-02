Ünlülerin Ramazan Bayramı mesajları

Ramazan ayı sona erdi ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününde herkes gibi ünlüler de sosyal medya hesaplarından bayram mesajlarını yayınladı.

Oruçların tutulduğu, ibadetlerin yapıldığı, huzurla yaşanan bir Ramazan daha sora erdi. Ramazan'ın ardından yaşanan bayramda insanlar sevdiklerine güzel mesajlar gönderirken, gönüllerde taht kurmuş, binlerce takipçisi olan ünlüler de mesajlarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevenleri ile kucaklaştı.

Cüneyt Arkın'dan Şahan Gökbakar'a bayram mesajları

İşte bayram coşkusunu takipçileri ile paylaşan Cüneyt Arkın'dan Şahan Gökbakar'a kadar birçok ünlü isim ve mesajları şöyle:

Şeyma Subaşı: Herkese iyi bayramlar

Demet Özdemir'den "İyi bayramlar" mesajı gelirken, Oğuzhan Koç, bayram kutlaması için Demet özdemir'le birlikte bir fotoğrafı tercih etti.





Oğuzhan Koç'un paylaşımında "Gülürsen Gülürüm" sözleri yer aldı.

Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın ile birlikte bir pozunu paylaşarak "Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu, sevgi dolu nice Bayramlara... Ramazan Bayramınız Kutlu Olsun." mesajını iletti.

Gülse Birsel

Ata Demirel: Yılların eskitemediği baba tirhandil İmbat'ın turuva önünden iyi bayramlar...

Hadise: Herkese sevdikleriyle birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum. Ramazan bayramımız mübarek olsun...

Çağla Şikel

Burcu Esmersoy

Bengü







Demet Akalın

Murat Boz

Ajda Pekkan

Şahan Gökbakar, gülümseten paylaşımında "Daha nice, eşlerimizle barbunya ayıkladığımız bayramlara. Herkese huzur ve sağlık dileriz... Ne mutlu bir gün..." notunu aktardı.

Şahan Gökbakar

Sibel Can