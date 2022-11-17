Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi

Yeni yıl için geri sayıma başlayan ünlü şarkıcıların yılbaşı konserlerinden alacakları ücretler dudak uçuklattı

2023 yılını sahnede karşılayacak ünlü isimler, yeni yıl yaklaşırken verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı.

Geçtiğimiz seneye göre yılbaşı için sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçıların, aldıkları astronomik rakamlar ise adeta dudak uçuklattı.

Zam yaptılar

Geçtiğimiz senelerde sahneye çıkmak için 600-900 bin TL arası alan isimler, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023’ü karşılayacak. Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı alan Tarkan ise zirvede yer alıyor. Megastar, Kıbrıs'ta bir otelden 18 milyon TL alırken, onu 3 milyon TL’yle Hadise ve Özcan Deniz takip ediyor.

İşte yılbaşında anlaşma yapan ünlülerin sahne ücretleri:

Tarkan: 18 milyon TL

Hadise: 3 milyon TL

Ajda Pekkan: 1.5 milyon TL

Seda Sayan - Kıbrıs, 850 bin TL (Geçtiğimiz sene 750 bin TL)

Bülent Ersoy - Azerbaycan, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

İbrahim Tatlıses - Belarus, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 .3 milyon TL)

Yıldız Tilbe - Ankara, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 900 bin TL)

Hande Yener - Kıbrıs, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 600 bin TL)

Sibel Can - İstanbul, 1.5 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

Özcan Deniz - Kıbrıs, 3 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL )