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    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi

    Yeni yıl için geri sayıma başlayan ünlü şarkıcıların yılbaşı konserlerinden alacakları ücretler dudak uçuklattı
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:09
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    2023 yılını sahnede karşılayacak ünlü isimler, yeni yıl yaklaşırken verecekleri konserlere hazırlanmaya başladı.

    Geçtiğimiz seneye göre yılbaşı için sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçıların, aldıkları astronomik rakamlar ise adeta dudak uçuklattı.

    Zam yaptılar

    Geçtiğimiz senelerde sahneye çıkmak için 600-900 bin TL arası alan isimler, bu yıl milyonluk rakamlarla 2023’ü karşılayacak. Müzisyenler arasında en yüksek fiyatı alan Tarkan ise zirvede yer alıyor. Megastar, Kıbrıs'ta bir otelden 18 milyon TL alırken, onu 3 milyon TL’yle Hadise ve Özcan Deniz takip ediyor.

    İşte yılbaşında anlaşma yapan ünlülerin sahne ücretleri:

    Tarkan: 18 milyon TL

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #1

    Hadise: 3 milyon TL

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #2

    Ajda Pekkan: 1.5 milyon TL

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #3

    Seda Sayan - Kıbrıs, 850 bin TL (Geçtiğimiz sene 750 bin TL)

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #4

    Bülent Ersoy - Azerbaycan, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #5

    İbrahim Tatlıses - Belarus, 1.8 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 .3 milyon TL)

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #6

    Yıldız Tilbe - Ankara, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 900 bin TL)

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #7

    Hande Yener - Kıbrıs, 1 milyon TL (Geçtiğimiz sene 600 bin TL)

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #8

     

    Sibel Can - İstanbul, 1.5 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL)

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #9

    Özcan Deniz - Kıbrıs, 3 milyon TL (Geçtiğimiz sene 1 milyon TL )

    Ünlülerin yılbaşı sahne fiyatlarına zam geldi #10


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