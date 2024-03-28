Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre eleştirilere sert çıktı Arabesk müziğin usta isimlerinden Orhan Gencebay, Murat Kurum'a yeni bir seçim şarkısı yazarak hediye etmişti. Kurum'la birlikte sahneye çıkarak şarkı da söyleyen Gencebay'ın eşi Sevim Emre, ünlü şarkıcıyı eleştirenlere cevap verdi.

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ensonhaber.com

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Murat Kurum'un kampanyasında kullanılan 'Sadece İstanbul' sözünden ilham alan sanatçı Orhan Gencebay, Murat Kurum'a yeni bir seçim şarkısı yapmıştı.

İstanbul'da Murat Kurum'a destek veren ünlü sanatçı Orhan Gencebay, sadece şarkı hediye etmekle kalmamış; sahneye çıkıp birlikte şarkı da söylemişti.

Orhan Gencebay ve Murat Kurum'un sahnedeki halleri, sosyal medyada gündem olmuştu.

Gencebay'ın o hallerine sosyal medyada eleştiri de gelince eş Sevim Emre, sinirlendi.

"Eşim siyaset üstü bir kişilik"

Sosyal medyada aktif olan Sevim Emre, 12 Punto'ya konuştu. Emre, "Eşim siyaset üstü bir kişilik. İstese Cumhurbaşkanı bile olurdu. Bunun particilikle alakası yok. Hangi parti vatanı için uğraşıyorsa yanındayız. Köpekler havlasın boş verelim." ifadelerini kullandı.