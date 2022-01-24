Uzi'ye anne vetosu gelmişti! Aleyna Tilki kalbini sosyetik isme kaptırdı....

Kısa bir süre önce rapçi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, şimdilerde iş dünyasının tanınan isimlerinden Taha Bilici anılıyor.

Müzik hayatının yanı sıra aşk hayatıyla da adından söz ettiren Aleyna Tilki, yine magazin gündeminde.

Son dönemin popüler ismi Uzi ile aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'den veto yedi.

Öztel'in, kızının yaşam tarzı farklılığından dolayı rapçi ile aşk yaşamasını istemeyerek "Hakkımı helal etmem" dediği iddia edilmişti.

21 yaşındkai Tilki, bu sefer yeni bir aşk iddiasıyla gündemde,

Birlikte anıldığı isim ise sosyeteden…

GÖNLÜNÜ YİNE KAPTIRDI

İddiaya göre Tilki, genç iş insanı Taha Bilici ile geçtiğimiz günlerde bir partide tanışıp görüşmeye başladı. Tilki ve Bilici ikilisi tarafından henüz herhangi bir açıkla yapılmadı.