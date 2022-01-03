Vasiyetini açıkladı! Burcu Esmersoy tüm varlığını bakın nereye bağışlayacak...

Şimdilerde Nazım Akmandil ile aşk yaşayan başarılı sunucu Burcu Esmersoy, verdiği bir röportajda vasiyetini açıkladı.

2019 yılında Berk Suyabatmaz ile boşanan Burcu Esmersoy, 30 yaşındaki Nazım Akmandil ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde...

45 yaşındaki Esmersoy, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Röportaj veren sunucu, vasiyetini bile açıkladı.

Burcu Esmersoy'un tüm mal varlığını bağışlayacağı yer de belli oldu.

Esmersoy, "Beklenti değil ama daha iyi bir yıl olsun. Çünkü bir senenin hep altı ayı iyi altı ayı kötü geçer. Bundan önceki yıllarda da öyle oldu. Pandemiden sonra da bundan emin oldum. İnsan enerjisi de önemli bu noktada, yüksek tutalım. Ülkenin genelinde sıkıntı olmadığı, pandeminin hafifleyeceği güzel bir yıl olsun." dedi.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Vasiyetinin ne olduğunu da açıklayan Esmersoy, "Hazırladım bile... Her şeyimi yardım kuruluşlarına ve üvey kız kardeşime bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.