Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı

Sosyal medyayı aktif kullanan Vedat Milor, son olarak 'Z kuşağı' ile ilgili paylaşımıyla olay oldu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, son paylaşımıyla yine takipçilerini güldürdü.

"Z KUŞAĞI"

Sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajı paylaşan Milor, şunları kaydetti:

"Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: “Boomer!” Kamuya kapalı mecralarda bana:" diyerek kendisine gelen bir mesajı yayınladı.

Milor'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.