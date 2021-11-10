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    Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı

    Sosyal medyayı aktif kullanan Vedat Milor, son olarak 'Z kuşağı' ile ilgili paylaşımıyla olay oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 07:41
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    Vedat Milor'un Z kuşağı paylaşımı

    Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, son paylaşımıyla yine takipçilerini güldürdü.

    "Z KUŞAĞI"

    Sosyal medyada kendisine gönderilen bir mesajı paylaşan Milor, şunları kaydetti:

    "Z kuşağı ile olan diyaloğumu formülize etmem gerekirse, iki şekilde gerçekleşiyor. Kamuya açık mecralarda bana: “Boomer!” Kamuya kapalı mecralarda bana:" diyerek kendisine gelen bir mesajı yayınladı.

    Milor'un paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Vedat Milor un Z kuşağı paylaşımı #1

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