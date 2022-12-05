Victoria Beckham, seksi göz tarifi

Victoria Beckham, bir göz makyajıyla eşi David Beckham'ı nasıl etkilediğini anlattı.

47 yaşındaki İngiliz tasarımcı Victoria Beckham, çıkardığı makyaj markasının göz ürününü tanıttı.

"David etkileniyor"

“Gözlerime bununla dumanlı makyaj yapıp dışarı çıktığımızda kocam David ellerini üzerimden çekemiyor. Seksi gözler için bunu kullanıyorum” dedi.

Tasarımcının 2008’de kurduğu lüks giyim markasının 53.9 milyon Sterlin borcu olduğu geçen hafta ortaya çıkmıştı.

Geçmiş yıllarda markanın borçlarını David Beckham kapatmıştı. Victoria Beckham önceki günlerde “Moda benim tutkumdu. Başlarken çok cahildim. Bugünkü aklım olsa bu sektöre girmezdim” demişti.