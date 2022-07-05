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    Victoria Beckham'ın bir günü

    Kusursuz fiziğiyle yıllardır dikkat çeken Victoria Beckham, sırlarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 14:36
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    Victoria Beckham'ın bir günü

    Katı beslenme kurallarıyla bilinen 48 yaşındaki İngiliz tasarımcı Victoria Beckham , Vogue dergisinin Avustralya baskısına kapak oldu. Beslenme ve spor konusunda çok disiplinli olduğunu söyledi.

    Victoria'nın bir günü

    Beckham, güne 30 dakika eğimli yürüyüşle başlıyor, elma sirkesi içiyor, kahvesine kolajen katıyor, kızı Harper’ı okula bırakıyor, daha sonra özel antrenörüyle bir saat ağırlık çalışıyor.

    Avokado, kuruyemiş ve balık ağırlıklı besleniyor.

    "David sen benim her şeyimsin"

    Victoria Beckham, David Beckham ile evlilik yıldönümünü sosyal medyada “Sonsuza kadar sürmeyeceğini, hiç gülmediğimi, hiç eğlenmediğimizi söylediler. Bugün 23’üncü yılımız. David, sen benim her şeyimsin” notuyla kutladı. Çiftin dört çocuğu var.

    Victoria Beckham ın bir günü #1

    Victoria Beckham ın bir günü #2


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