Victoria Beckham'ın bir günü

Kusursuz fiziğiyle yıllardır dikkat çeken Victoria Beckham, sırlarını paylaştı.

Katı beslenme kurallarıyla bilinen 48 yaşındaki İngiliz tasarımcı Victoria Beckham , Vogue dergisinin Avustralya baskısına kapak oldu. Beslenme ve spor konusunda çok disiplinli olduğunu söyledi.

Victoria'nın bir günü

Beckham, güne 30 dakika eğimli yürüyüşle başlıyor, elma sirkesi içiyor, kahvesine kolajen katıyor, kızı Harper’ı okula bırakıyor, daha sonra özel antrenörüyle bir saat ağırlık çalışıyor.

Avokado, kuruyemiş ve balık ağırlıklı besleniyor.

"David sen benim her şeyimsin"

Victoria Beckham, David Beckham ile evlilik yıldönümünü sosyal medyada “Sonsuza kadar sürmeyeceğini, hiç gülmediğimi, hiç eğlenmediğimizi söylediler. Bugün 23’üncü yılımız. David, sen benim her şeyimsin” notuyla kutladı. Çiftin dört çocuğu var.