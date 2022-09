Victoria's Secret melekleri buluştu

Victoria's Secret'ın melekleri bir dergi için buluşup poz verdi.

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın 'melekleri' olarak ünlenen süper modeller, bir dergi çekiminde bir araya geldi.

Sürdürülebilir tarz

Sürdürülebilir stil dergisi 'More or Less' için plastik atıklar, yapma çiçekler, havlular gibi kullanılmış malzemelerden oluşan kıyafetlerle poz verdiler.

Çekime; Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Stella Maxwell, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Sara Sampaio ve Leomie Anderson katıldı.