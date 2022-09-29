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    Victoria's Secret melekleri buluştu

    Victoria's Secret'ın melekleri bir dergi için buluşup poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 12:02
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    Victoria's Secret melekleri buluştu

    Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın 'melekleri' olarak ünlenen süper modeller, bir dergi çekiminde bir araya geldi.

    Sürdürülebilir tarz

    Sürdürülebilir stil dergisi 'More or Less' için plastik atıklar, yapma çiçekler, havlular gibi kullanılmış malzemelerden oluşan kıyafetlerle poz verdiler.

    Çekime; Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Lily Aldridge, Stella Maxwell, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Sara Sampaio ve Leomie Anderson katıldı.

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    Victoria s Secret melekleri buluştu #4

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