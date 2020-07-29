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    Vildan Atasever, nişan attı

    Ünlü oyuncu Vildan Atasever ve Erkan Akdemir ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2020 - 07:18
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    Vildan Atasever, nişan attı

    Geçtiğimiz yıl nişanlanan oyuncu Vildan Atasever ve Erkan Akdemir çiftinin haziran ayında yollarını ayırdıkları öğrenildi.

    Oyuncu Vildan Atasever, geçtiğimiz yıl nisan ayında Erkan Akdemir ile nişanlanmıştı.

    TUZLU KAHVE İÇİRMİŞTİ

    Ünlü oyuncu, tuzlu kahveyi servis ettiği anları, "Adettendir dediler tuzlu kahveyi içirdik" notuyla yayınlamıştı. Evlenmeleri beklenen çiftten kötü haber geldi.

    İkilinin, haziran ayında yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

    Vildan Atasever, nişan attı #1

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