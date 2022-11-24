Vittoria Ceretti: Nepo bebeleri parasızlığı bilmez

Dünyaca ünlü model Vittoria Ceretti, Johnny Depp'in oyuncu kızı Lily-Rose Depp'e gönderme yaptı.

İtalyan model Vittoria Ceretti (24), aileden torpilli ünlülere ateş püskürdü. Johnny Depp'in oyuncu kızı Lily-Rose Depp'in (23), "Bulunduğum noktayı çok çalışarak hak ettim." açıklamalarını hedef aldı.

"Nepo bebeği"

Ünlü model, isim vermeden "Bir Nepo bebeğinin açıklamalarına denk geldim. İnsanların saygıyı hak etmek için ne kadar mücadele ettiği hakkında hiçbir fikrin yok." dedi.

"Babanın Malibu'daki villasında ağlayabiliyorsun"

Ceretti sözlerine "Sen de bazı işlerden reddedilmiş olabilirsin. Ama günün sonunda babanın Malibu'daki villasında ağlayabiliyorsun. Hiçbir zaman aileni görmek için uçak biletine paranın yetmemesini, saatlerce beklediğin seçmeler kuyruğunda ailesi ünlü bir çocuğun önüne geçmesinin ne anlama geldiğini bilmiyorsun." diye devam etti.

Lily- Rose Depp gibi ailesi sayesinde endüstride yükselenlere 'Nepo kuşağı' yani torpilli kuşak deniyor.