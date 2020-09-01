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    Volkan Demirel, küçük kızına doğum günü partisi yaptı

    Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda, üç yaşına girdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 14:11
    • Güncelleme : 01.09.2020 - 14:11
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    Volkan Demirel, küçük kızına doğum günü partisi yaptı

    Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel çifti, küçük kızları Yeda'nın 3. yaşını kutladı.

    İkili, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.

    "DOLAP FAREM"

    Zeynep Sever Demirel, kızı ile çekilen bu karesini, "İyi ki doğmuş benim dolap farem. Seni çok seviyoruz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.

    Volkan Demirel, küçük kızına doğum günü partisi yaptı #1

    Volkan Demirel, küçük kızına doğum günü partisi yaptı #2

    Volkan Demirel, küçük kızına doğum günü partisi yaptı #3

    Volkan Demirel, küçük kızına doğum günü partisi yaptı #4

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