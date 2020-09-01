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- Volkan Demirel, küçük kızına doğum günü partisi yaptı
Volkan Demirel, küçük kızına doğum günü partisi yaptı
Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda, üç yaşına girdi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 14:11
- Güncelleme : 01.09.2020 - 14:11
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel çifti, küçük kızları Yeda'nın 3. yaşını kutladı.
İkili, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından yayınladı.
"DOLAP FAREM"
Zeynep Sever Demirel, kızı ile çekilen bu karesini, "İyi ki doğmuş benim dolap farem. Seni çok seviyoruz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.