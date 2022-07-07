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    Volkan Demirel'in köpeğini tatile götürdü

    Eski futbolcu Volkan Demirel, ailesiyle birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 11:32
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    Volkan Demirel'in köpeğini tatile götürdü

    Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, ‘Seksenler dizisinde oynayan eşi Zeynep Sever Demirel ile yaz sezonunu mayısta Antalya’da açmış, haziranda Bodrum’a geçmişti.

    Köpeğin lüks tatili

    Ailece tatilde olan çift, köpeklerini de yanlarında götürdü. Marmaris'in en pahalı otelinde konaklayan Demirel Ailesi, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Denize bile giriyor

    Zeynep Sever Demirel dün Volkan ile güneşlendikten sonra köpeğini denize soktu. O anları da Instagram'dan yayınladı.

    Takipçileri çiftin köpeği için "Şanslı köpek" yorumları yaptı.

    Volkan Demirel in köpeğini tatile götürdü #1

    Volkan Demirel in köpeğini tatile götürdü #2

    Volkan Demirel in köpeğini tatile götürdü #3

    Volkan Demirel in köpeğini tatile götürdü #4

    Volkan Demirel in köpeğini tatile götürdü #5

     


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