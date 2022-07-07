Volkan Demirel'in köpeğini tatile götürdü

Eski futbolcu Volkan Demirel, ailesiyle birlikte Marmaris'te tatil yapıyor.

Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, ‘Seksenler dizisinde oynayan eşi Zeynep Sever Demirel ile yaz sezonunu mayısta Antalya’da açmış, haziranda Bodrum’a geçmişti.

Köpeğin lüks tatili

Ailece tatilde olan çift, köpeklerini de yanlarında götürdü. Marmaris'in en pahalı otelinde konaklayan Demirel Ailesi, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Denize bile giriyor

Zeynep Sever Demirel dün Volkan ile güneşlendikten sonra köpeğini denize soktu. O anları da Instagram'dan yayınladı.

Takipçileri çiftin köpeği için "Şanslı köpek" yorumları yaptı.