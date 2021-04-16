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    Volkan Konak'tan özlenen 'Efulim' performansı

    Volkan Konak'tan özlenen 'Efulim' performansı

    Şarkıcı Volkan Konak, 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programıyla yeniden izleyiciyle buluştu. Konak, programda çok sevilen 'Efulim' parçasını söylemeyi ihmal etmedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 22:20
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 23:09
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    Şarkıcı Volkan Konak, 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' ile Star TV ekranlarına bomba gibi bir giriş yaptı.

    VOLKAN KONAK EKRANLARA GERİ DÖNDÜ

    Karadeniz müziğinin sevilen ismi Konak, özlenen sesiyle yeniden izleyicisiyle buluştu.

    Yayınlanan ilk bölümde konuklar Öykü Gürman, Selçuk Balcı, Ezgi Eyüboğlu ve Ekin Uzunlar oldu.

    ÖZLENEN 'EFULİM' PERFORMANSI YENİDEN SİZLERLE

    Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği programda Volkan Konak, dillere pelesenk olan "Efulim" parçasını seslendirdi.

    İşte canlı yayında Konak'ın sesinden Efulim performansı...

    Volkan Konak'tan özlenen 'Efulim' performansı

    Öykü Gürman sevilen şarkısı Boyalı Direk'i söyledi VİDEO

    Volkan Konak tan özlenen Efulim performansı #1

    Volkan Konak tan özlenen Efulim performansı #2

    Volkan Konak tan özlenen Efulim performansı #3

    Volkan Konak tan özlenen Efulim performansı #4

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