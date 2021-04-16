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- Volkan Konak'tan özlenen 'Efulim' performansı
Volkan Konak'tan özlenen 'Efulim' performansı
Şarkıcı Volkan Konak, 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programıyla yeniden izleyiciyle buluştu. Konak, programda çok sevilen 'Efulim' parçasını söylemeyi ihmal etmedi.
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 22:20
- Güncelleme : 16.04.2021 - 23:09
Şarkıcı Volkan Konak, 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' ile Star TV ekranlarına bomba gibi bir giriş yaptı.
VOLKAN KONAK EKRANLARA GERİ DÖNDÜ
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Konak, özlenen sesiyle yeniden izleyicisiyle buluştu.
Yayınlanan ilk bölümde konuklar Öykü Gürman, Selçuk Balcı, Ezgi Eyüboğlu ve Ekin Uzunlar oldu.
ÖZLENEN 'EFULİM' PERFORMANSI YENİDEN SİZLERLE
Birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği programda Volkan Konak, dillere pelesenk olan "Efulim" parçasını seslendirdi.
İşte canlı yayında Konak'ın sesinden Efulim performansı...
Volkan Konak'tan özlenen 'Efulim' performansı
Öykü Gürman sevilen şarkısı Boyalı Direk'i söyledi VİDEO