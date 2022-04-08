Will Smith, 10 yıl boyunca Oscar galalarından men edildi

Hollywood yıldızı Will Smith, Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atması nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar galalarından ve diğer Akademi etkinliklerinden men edildi.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 94. Akademi Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen, sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı törenle sahiplerini bulmuştu.

Oscar'dan ve Akademi etkinliklerinden 10 yıl men cezası

Hollywood'un ünlü yıldızı Will Smith ise Oscar töreninde komedyen Chris Rock'a tokat atarak gündeme bomba gibi düşmüştü.

Smith bu davranışı sebebiyle 10 yıl boyunca Oscar'dan ve Akademi etkinliklerinden men cezası aldı.

Eşiyle ilgili yapılan şakaya kızdı

Will Smith geceye eşi Jada Pinkett-Smith ile katılmıştı. Chris Rock'ın eşiyle ilgili yaptığı espriye ise beklenmedik bir tepki göstermişti.

Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yaparak, Smith'in üzerine yürümesiyle birlikte tokatına maruz kalmıştı.