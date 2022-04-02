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    Will Smith, tokat skandalı sonrası Akademi'den istifasını açıkladı

    Will Smith, tokat skandalı sonrası Akademi'den istifasını açıkladı

    Oscar ödül töreninde sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.04.2022 - 06:20
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 06:21
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    Bu yıl 94. kez düzenlenen Oscar ödül törenine, Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokat attığı anlar damga vurmuştu. Will Smith, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

    "SONUÇLARI KABUL EDECEĞİM"

    Smith yaptığı açıklamada, eylemlerini "şok edici, acı verici ve affedilemez" olarak nitelendirdi ve Akademi Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü ek sonuçları kabul edeceğini söyledi.

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu VİDEO

    "YARALADIKLARIMIN LİSTESİ UZUN"

    Smith, "Yaraladıklarımın listesi uzun ve Chris'i, ailesini, sevgili arkadaşlarımın ve sevdiklerimin birçoğunu, orada bulunanları ve evdeki küresel izleyicileri içeriyor" dedi.

    Will Smith, tokat skandalı sonrası Akademi den istifasını açıkladı #1

    "AKADEMİ'NİN GÜVENİNE İHANET ETTİM"

    Smith, açıklamasının devamında “Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayları ve kazananları olağanüstü çalışmalarını kutlama ve kutlanma fırsatından mahrum ettim. Kalbim kırık." ifadelerin kullandı.

    Will Smith, tokat skandalı sonrası Akademi den istifasını açıkladı #2

    EŞİYLE İLGİLİ ŞAKA YAPINCA TOKADI YEDİ

    Geceye eşi Jada Pinkett-Smith ile katılan ünlü aktör Will Smith, Chris Rock'ın yaptığı espriye beklenmedik bir tepki gösterdi.

    Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

    Will Smith, tokat skandalı sonrası Akademi den istifasını açıkladı #3

    Will Smith, tokat skandalı sonrası Akademi den istifasını açıkladı #4


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