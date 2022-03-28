Will Smith ve Jada Pinkett açık evlilik sürdürüyor

Will Smith ve Jada Pinkett'in açık ilişkisi Oscar'daki tokattan sonra gündem oldu.

94'üncü Oscar Ödülleri törenine Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

SAHNEDE TOKAT

Chris Rock Will Smith'in eşi Jada Pinkett'in saç modeli hakkında bir şaka yapınca beklemediği bir tepki aldı. Will Smith yerinden kalkıp sahneye geldi ve Chris Rock'a bir tokat attı.

AÇIK İLİŞKİYE GÜLDÜ

Bu olaydan sonra sosyal medyada açık ilişki konusu hatırlatıldı. Bir süre önce Will Smith ve Jada Pinkett açık ilişki yaşadıklarını itiraf etmişti.

Oscar sahnesinde bu itirafla da ilgili şakalar yapılmasına rağmen çift, bu şakalara gülüp geçti. Hâl böyle olunca Oscar takipçileri "İlişki şakalarına tepki vermedi", "Açık ilişki şakalarını kaldırabildi" yorumlarında bulundu.

"BAŞKALARIYLA DA İLİŞKİ YAŞIYORUZ"

1997 yılından bu yana Jada Pinkett Smith ile evli olan Will Smith, daha önce verdiği bir röportajda açık evlilik yaşadıklarını itiraf etmişti.. Smith "İlişkimiz tek eşli olarak başladı. Ama sonra evrildi." demişti. Smith, evlilikleri boyunca hem kendisinin hem de eşinin başkalarıyla da ilişki yaşadığını söylemişti.