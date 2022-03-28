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    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu

    En iyi film ödülünü CODA'nın kazandığı geceye damga vuran olay, ünlü aktör Will Smith'in sunucu Chris Rock'a sahnede canlı yayında attığı tokat oldu.
    • AA
    • 28.03.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 09:02
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    Ödül törenine damga vuran olay, sunucu Chris Rock'ın Will Smith'in eşiyle ilgili yaptığı espri sonrasında yaşandı.

    EŞİYLE İLGİLİ ŞAKA YAPINCA TOKADI YEDİ

    Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı.

    Will Smith in sunucu Chris Rock a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu #1

    "EŞİMİN ADINI BİR DAHA AĞZINA ALMA"

    Önce ne olduğunu anlayamayan Rock, kısa süre sonra konuşmasına devam ederken, sinirli bir şekilde yerine dönen Smith, "Eşimin adını ağzına alma bir daha." diyerek sunucuya bağırdı.

    Will Smith'in sunucu Chris Rock'a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu VİDEO

    Will Smith in sunucu Chris Rock a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu #2

    WILL SMITH, SAHNEDE ÖZÜR DİLEDİ

    Daha sonra "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanan ve ödül heykelini almak için sahneye çıkan Smith, hareketinden dolayı herkesten özür dilediğini belirtti.

    Will Smith in sunucu Chris Rock a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu #3

    Will Smith in sunucu Chris Rock a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu #4

    Will Smith in sunucu Chris Rock a tokadı, Oscar gecesine damga vurdu #5


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