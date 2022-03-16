Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oluyor

Yağmur Sarıoğlu, otobüs şoförü oluyor

Sabri Sarıoğlu'nun 3 çocuk annesi eşi Yağmur Sarıoğlu, şimdi de otobüs şoförü olmaya hazırlanıyor.

Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından D sınıfı otobüs ehliyeti aldığını duyurdu.

Instagram paylaşımlarıyla çok konuşulan Yağmur Sarıoğlu, Galatasaray takım otobüsünün önüne poz verince sosyal medya yıkıldı.

"TAKIMI SEN TAŞIRSIN"

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu'nun açıklamasını ve pozunu görenler, sosyal medyada 'Artık takımı sen taşırsın' yorumları yaptı.