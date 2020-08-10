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    Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik pozları

    Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2020 - 08:40
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 08:40
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    Yağmur Sarıoğlu'ndan hamilelik pozları

    2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Yılmaz tekrar annelik heyecanı yaşıyor. Sarp ve Sare adında iki çocuğu bulunan Sarıoğlu, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor.

    DOĞUM ÖNCESİ POZ VERDİ

    Geçtiğimiz günlerde erkek bebek beklediklerini açıklayan çiftten Yağmur Sarıoğlu, karnı burnunda pozlarını yayınladı.

    3 NUMARA GELDİ

    Sarıoğlu, bu pozlarını "3 numaramla tanışmama az kaldı" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Yağmur Sarıoğlu, çocukları ile birlikte çekilen bu karesine ise "Benim aşklarım ağabey, abla olacak" notunu düştü.

    Sarıoğlu'nun paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

    Yağmur Sarıoğlu ndan hamilelik pozları #1

    Yağmur Sarıoğlu ndan hamilelik pozları #2

    Yağmur Sarıoğlu ndan hamilelik pozları #3

    Yağmur Sarıoğlu ndan hamilelik pozları #4

    Yağmur Sarıoğlu ndan hamilelik pozları #5

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