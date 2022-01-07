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    Yağmur Sarnıç'ın cezası belli oldu

    Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2022 - 07:55
    • Güncelleme : 07.01.2022 - 09:24
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    Yağmur Sarnıç'ın cezası belli oldu

    Emre Aşık'ın eski eşi olarak bilinen Yağmur Sarnıç, olaylı hayatıyla gündemden düşmüyor.

    Yağmur Sarnıç, 2018 yılında baykuş olayıyla çok konuşulmuştu. Sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götüren Sarnıç, tedavinin ardından baykuşu geri almak istemişti.

    KAVGA ÇIKMIŞTI

    Veterinerlerin, mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmesiyle ortalık bir anda karışmış ve kavga başlamıştı.

    Veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.

    Yağmur Sarnıç ın cezası belli oldu #1

    Yağmur Sarnıç ın cezası belli oldu #2


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