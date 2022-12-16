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    Yalçın Çakır'ıın son hali

    Yıllar sonra ortaya çıkan Yalçın Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:29
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    Yalçın Çakır'ıın son hali

    Bir dönem sunduğu program ile sık sık sosyal medyada gündem olanan gazeteci Yalçın Çakır, yıllar sonra ortaya çıktı.

    Çok değişti

    Şimdilerde gözlerden uzak bir yaşam süren bir dönemin en popüler isimlerinden olan Çakır'ın son halini görenlerin, ağzı açık kaldı.

    Yalçın Çakır'ın aldığı kilolar, beyazlayan ve dökülen saçları dikkat çekti.

    Bodrum'a gitti

    2013 yılının Eylül ayından 2017'nin Ocak ayına kadar haber bülteni sunmuştu. Sonrasında kayıpların arandığı ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmaya çalışıldığı bir reality program sundu. 2017'de Yalçın Abi adlı reality programına başlayan ancak 3 ay sonra kanaldan ayrılarak Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük beldesine yerleşen ünlü televizyoncu, 2018 yılında kendi sitesini kurdu.

    Yalçın Çakır ıın son hali #1

    Yalçın Çakır ıın son hali #2


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