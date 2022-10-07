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    Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu önünü açarak poz verdi! "Yapma yanarız"

    Şimdilerde Yalı Çapkını dizisi ile ekranlarda olan ve Seyran karakteriyle ekrana kilitleyen Afra Saraçoğlu, önünü açarak poz verdi. Saraçoğlu'nun pozuna takipçilerden binlerce yorum yağdı.
    • 07.10.2022 - 17:30
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    Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu önünü açarak poz verdi! 'Yapma yanarız'

    Daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Kardeş Çocukları gibi dizilerde rol alan Afra Saraçoğlu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda yer alıyor. Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan ve dizide Seyran karakterine hayat veren isim, önünü açarak verdiği pozla takipçilerini büyüledi.

    Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'ndan önü açık poz!

    Saraçoğlu, mini elbisesi ve göğüs dekoltesiyle çekildiği pozu takipçileriyle "Last nite" (Dün gece) notuyla paylaştı.

    Yalı Çapkını dizisinin Seyran ı Afra Saraçoğlu önünü açarak poz verdi! 'Yapma yanarız' #1

    Sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile poz verdi

    Güzelliği ve fitliğiyle dikkat çeken isme takipçilerden "Su gibisin", "Çok zarifsin" yorumları yağdı. Saraçoğlu, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

    Yalı Çapkını dizisinin Seyran ı Afra Saraçoğlu önünü açarak poz verdi! 'Yapma yanarız' #2

    "Yapma, yanarız"

    Ünlü isme aynı dizide rol alan oyuncu arkadaşı Beril Pozam'dan ise "Yapma yanarız" yorumu geldi.

    Yalı Çapkını dizisinin Seyran ı Afra Saraçoğlu önünü açarak poz verdi! 'Yapma yanarız' #3


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