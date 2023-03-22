Yalı Çapkını'nın Pelo'su Buçe Kahraman'ın menajeri isyan etti

Yalı Çapkını'nda rol alan Buçe Kahraman, Pelo karakterini canlandırıyor.

Dizideki rolü gereği eleştirilere maruz kalan Kahraman, bazı yorumların son derece kırıcı olduğunu belirtmişti. Buçe Kahraman'a yapılan çirkin karalama sonrası Cem Tatlıtuğ açıklama yaptı.

Kahraman’la ilgili uzun süredir devam ettirilen itibar suikastine menajeri Cem Tatlıtuğ’dan sert tepki geldi.

Tatlıtuğ yaptığı yazılı açıklamada şu satırlara yer verdi:

“Değerli oyuncumuz Buçe Buse Kahraman’la ilgili uzun zamandan beri süregelen karalama ve linç kampanyasıyla alakalı ilk defa bir açıklama yapma gereği hissediyorum. Linç edilmeye çalışılan oyuncu “sadece kendisine verilen senaryoyu en iyi şekilde oynamaya çalışan” gencecik bir kadın… Linç etmeye çalışan kişilerin, öncelikle Buçe Buse Kahraman’ın İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunu olduğunu biliyorlar mı? Çok geriye gitmeyeceğim, bir önceki kadrosunda bulunduğu dizinin ne olduğunu biliyorlar mı? O yapımda hangi yönetmenlerle çalıştığını biliyorlar mı? Madem ben menajeri Cem Tatlıtuğ olarak ahbap-çavuş ilişkileriyle onu işe verebiliyorsam demek ki bir önceki işimiz olan Ben Gri ve Türkiye’nin en iyi beş yönetmeni arasında gösterilen Taylan Biraderler’in dünyaca ünlü dijital bir platformda çekilen kaliteli ve güzel bir iş olarak belirtilen “Ben Gri”ye de oyuncumuz ahbap-çavuş ilişkisiyle mi aldılar? Bu yapılanlar, ülkenin yetiştirmiş olduğu saygın, kaliteli ve düzgün işini icra eden bir yönetmen ekibine de hakaret sayılmaz mı? Yine aynı şirketin daha sonra Star TV’de yayınladığı Yalı Çapkını oyuncu kadrosu belirlenirken; cast yapan, çalışan, emek harcayan yönetmen ve reji ekibi de aynı hakarete maruz kalmıyorlar mı?