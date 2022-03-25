Yargı'nın Ceylin'i iç çamaşırını unuttu! Göbeği ve sütyensiz göğüsleri 'Vay be' dedirtti...

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, kabanıyla bir paylaşım yaptı. Güzelliği ve oyunculuğu ile beğenilen Deniz'in iç çamaşırı olmadan kaban giydiği görüldü ve nefesleri kesti.

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı, ilk bölümü 19 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yargı, rekor kırmaya devam ediyor.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Yargı dizisi, Pazar günlerine damga vuruyor ve reytinglerde zirvede yer alıyor.

Dizi ilk başladığı dönemlerde sosyal medya üzerinden gündem olurken, zamanla bu başarısını izlenme oranlarına sıçrattı.

Kaan Urgancıoğlu'nun "Savcı Ilgaz'a" hayat verdiği ve yakışıklılığı ile göz doldurduğu proje, Pınar Deniz'in uyumuyla iyice ilgi topladı.

Ceylin'i canlandıran ve hayat verdiği bu karakter sayesinde ününe ün katan Deniz, güzelliği ile birçok oyuncuyu geride bıraktı.

Hırslı ve işini adaletle yapmaya çalışan bir avukatı canlandıran Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde bir markanın yüzü oldu.

Lansmana katılan ve cesur kıyafetiyle görenlerin aklını başından alan Deniz, bu kadarla kalmadı ve bir kare daha paylaştı.

PINAR DENİZ COŞTU

4 Kasım 1993'te Adana'da dünyaya gelen Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü'nden mezun oldu.

İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan isimli dizide yaşayan Deniz; Vatansım Sensin ve Murat Dalkılıç'ın klibinde boy gösterdi.

Ardından Netflix'te ekrana gelen Aşk 101 dizisinde yer alan Deniz, Kırmızı Oda'da parladı ve Yargı'da başrolü kaptı.

Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, sosyal medyadan paylaştığı pozla gündem oldu.

Pınar Deniz'in sosyal medyadan pelüş kabanıyla paylaştığı poz kısa süre içerisinde beğeni ve yorum aldı. Sütyen giymediği görülen Deniz, güzel vücudunu bir kez daha gözler önüne serdi.