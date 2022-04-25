Yargı'nın Savcı Derya'sı Bez Bebek'in Merve'si... Şükran Ovalı minicik elbisesiyle ezber bozdu!

Şeref Meselesi, Ekşi Elmalar, Şeref Bey, Bez Bebek gibi projelerde oynayan Şükran Ovalı, mini elbisesiyle şov yaptı. Güzelliğine güzellik katan oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

1 Nisan 1985 yılında İzmir'de dünyaya gelen Şükran Ovalı, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

2 Ocak 2017 yılında futbolcu Caner Erkin ile evlenen Ovalı, Bez Bebek dizisinde hayat verdiği Merve karakteriyle akıllara kazındı.

Ezo Gelin, Vazgeç Gönlüm, Bez Bebek, Aşk Yakar, Kahramanlar, Bir Bulut Olsam, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, Reis, Kötü Yol, Leyla ile Mecnun, Avrupa Avrupa, Cinayet, Şeref Meselesi, Paramparça, Familya, Vatanım Sensin, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara ve Yargı dizilerinde yer alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde değişimi ile gündem olmuştu.

Mihran Ela adında güzel bir kıza sahip olan oyuncu, sosyal medya hesabından sık sık en iyi hallerini paylaşıyor.

Sevdiklerinden ve hayranlarından yorum alan Ovalı, son paylaştığı mini elbiseli pozu sayesinde iltifat yağmuruna tutuldu.

Bazı hayranları ise güzel ismin fotoğrafı ile oynadığını söylemeyi ve bu konuda eleştiri yapmayı ihmal etmedi.

Şükran Ovalı'nın güzelliği büyüledi

37 yaşındaki oyuncu Şükran Ovalı mini eteğiyle poz verdi ancak takipçileri o detayı hemen fark etti. Ovalı'nın o pozuna, "Nasıl bir güzellik bu", "Biraz fazla mi filtreleyiz" gibi yorumlar geldi.

Sık sık kendisini ve kızını paylaşan oyuncu, hayranlarından gelen yorumlara cevap vermedi. Derya rolü ie yeni bir tarza bürünen ve kahkül kestiren Ovalı'nın Erkin ile olan mutluluğu ise düşman çatlatacak cinsten..