Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu ile ilgili üzen ihtimal! Ayrılık yaşanabilir...

Yasak Elma'nın yıldız oyuncusu ile ilgili üzen ihtimal! Ayrılık yaşanabilir...

Herkesin sevdiği dizilerin başında gelen Yasak Elma, 5. sezonu geride bırakmaya hazırlanıyor. Birbirinden usta oyuncuları kadrosunda ağırlayan dizide, bir ayrılık daha yaşanabilir.

FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi, 5. sezonu ile reytinglerin zirvesinde yer almaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Oktay, Eda Ece ve Şevval Sam'ın yer aldığı dizi, birbirinden ünlü isimleri kadrosunda ağırladı.

5 sezon boyunca hikayesi sürekli değişen ve sık sık sosyal medyada gündem gelen dizinin fragmanları, kısa süre içerisinde izlenme rekorları kırıyor.

Dizinin bu başarısı 6. sezonun çekileceğine yönelik çıkan haberlerin doğruluğunu gösterirken, dizinin Halit Can'ı gündeme geldi.

Herkesin sevdiği ve görünce ısırmamak için kendisini tuttuğu Halit Can karakterini, çocuk oyuncu Kuzey Gezer canlandırıyor.

Ancak Kuzey'in dizinin zaman atlamasına rağmen değişmemesi, diziyle ilgili bazı kafa karışıklıklarına neden oldu.

HALİT CAN KARAKTERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Yasak Elma dizisinde zaman atlamaları olmasına rağmen, Halit Can'ın değişmemesi eleştirilere neden oluyor.

Bu konuyu Milliyet yazarlarından Sina Koloğlu, gündeme taşıdı. Koloğlu köşesinde, "Ev ahalisi Halit Can’ın hâlâ büyümediği ve artık yuvaya gitmesi gerektiği görüşünde... Ağır büyüyor diyorlar. Çocuğun gelişimi dizilere göre değişiyor mu acaba?" sorusunu sordu.

Halit Can karakterinin büyümemesine dikkati çeken Sina Koloğlu, karakteri canlandıracak olan çocuk oyuncu konusunda değişim yaşanması gerektiğini ortaya koydu.

Halit Can'a hayat veren Kuzey Gezer çok beğenildi ve sevildi. Ancak hikayedeki zaman atlamaları ile karakterin yaşı ve durumu konusunda oluşan tezatlık, kafa karıştırdı. Bu durum, "Acaba Halit Can karakteri değişecek mi?" ihtimalini akıllara getirdi.