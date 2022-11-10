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    Yaşar Alptekin dede oldu

    Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin doğum yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 10.11.2022 - 14:43
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    Yaşar Alptekin dede oldu

    Yıllar önce setlere ara verip 'maneviyata yöneldiğini' söyleyen eski oyuncu ve manken Yaşar Alptekin'in, Nilgün Altınyayla ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayris Alptekin anne oldu.

    Torun Maya

    Kendisi gibi yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile evli olan Ayris Alptekin, bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine 'Maya' ismini verdi.

    "Dede olmak başka"

    Dede olan Alptekin, "Baba olmak güzel ama dede olmak daha güzelmiş. Allah isteyen herkese nasip etsin." dedi.

    Yaşar Alptekin dede oldu #1

    Yaşar Alptekin dede oldu #2


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