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    Yaşar Alptekin, vasiyetini açıkladı

    21 yıl sonra evlendiği Nilgün Altınyay'ın ölümüyle zor günler yaşayan Yaşar Altpekin, vasiyetiyle ilgili detayları paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.02.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 14:50
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    Yaşar Alptekin, vasiyetini açıkladı

    Serdar Ortaç'tan sonra bir dönemin popüler isimlerinden olan manken ve oyuncu Yaşar Alptekin de vasiyetini açıkladı. Bugün 2. Sayfa programına canlı yayın konuğu olan Alptekin, yardım için sık sık Suriye'ye gittiğini ve orada şehit olmayı umut ettiği için vasiyet hazırladığını söyledi.

    Geçtiğimiz günlerde fit olmasını namaza ve oruca borçlu olduğunu söyleyen ve  maneviyata yönelen Alptekin, vasiyet açıklamasında ise şunları söyledi:

    "TORUNLARIMA AĞAÇ"

    "Vasiyetimi yazdım. Kızıma; kütüphanemdeki kitaplar, tespih koleksiyonum, kıyafetlerim nereye gidecek belirttim. Satılması kesinlikle yasak olan şeyler var, ‘Bunları satma’ dedim. Evim satılmayacak, bahçede torunlarım için ağaçlar yetiştirdim. Torunlarım orada meyve yerken ‘dedemden Allah razı olsun’ desinler.

    Yaşar Alptekin, vasiyetini açıkladı ViDEO

    "CENAZE PROGRAMIM DA HAZIR"

    Cenaze programı da hazırladım, duasından emin olduğum insanların isimlerini verdim. Yardım derneğiyle Suriye’ye giderken hazırladım hepsini."

    Yaşar Alptekin, vasiyetini açıkladı #1

    Yaşar Alptekin, vasiyetini açıkladı #2

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