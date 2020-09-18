Yaşar İpek ile Seren Serengil boşandı

İki yıl önce çıktıkları Fransa tatilinde evlenen Yaşar İpek ile Seren Serengil, dün boşandı.

Yaşar İpek ve Seren Serengil arasındaki boşanma davasının ilk duruşması mart ayında görülmüştü. Dün saat 15.30'da Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görülen davada mahkeme Serengil ile İpek'in boşanmalarına karar verdi.

EVLİLİĞİN İLK AYLARINDA BOŞANMAK İSTEDİLER

Anlaşmalı olarak boşanan Serengil ile İpek'in birbirlerinden herhangi bir şey talep etmedikleri öğrenildi.

Yaşar İpek ile Seren Serengil evliliklerinin ilk aylarında boşanmaya karar vermişti. Seren Serengil'in anne olabilmek için mitonkondri nakli yaptırmak istemesi çiftin arasını bozmuştu.