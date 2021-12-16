Yasemin Allen dilini çıkarıp poz verdi

Yasemin Allen, son dönemin akımı olan dilini çıkararak poz verenler kervanına katıldı.

İnternette yayınlanan Olağan Şüpheliler adlı dizide boy gösteren Yasemin Allen, bir döneme damgasını vuran dil çıkararak poz verme akımına en son katılan isim oldu.

"ÇENEMDEKİ RUJ"

Beş kare paylaşan oyuncu, birinde dilini çıkardı. Kısa sürede binlerce beğeni alan Allen, "Çenemdeki ruj" diye yazdı. Allen'e takipçileri, güzelliği nedeniyle övgüler yağdırdı.

Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Dilan Çiçek Deniz, Hande Doğandemir ve Hailey Baldwin Bieber gibi isimler, dilini çıkarıp verdiği pozlarla dikkat çekmişti.