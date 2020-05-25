Yasemin Allen: Sevgilimin kotlarını giyiyorum

Bir süredir İngiltere'de yaşayan Yasemin Allen, erkeksi tarzı olduğunu söyleyip, zaman zaman erkek arkadaşı Jonny Grant'ın eşyalarını giydiğini açıkladı.

Burcu Esmersoy’la yaptığı canlı yayında dikkat çekici açıklamalar yapan oyuncu Yasemin Allen, erkeksi bir tarzı olduğunu dile getirdi.

Erkek arkadaşı Jonny Grant'ın kotlarını giydiğini söyleyen güzel oyuncu, “Boy friend kotlar esnemiş ve güzel oluyor. Erkeksi tarzım var, biraz topuklu ayakkabıyla yürümeyi beceremeyen insan olarak, rahat olsun, erkeksi olsun, spor olsun bana daha uyuyor. Bugün de erkek arkadaşımın gömleğini aldım.” dedi.

“BÖYLE BİR KARAKTERDE OYNAMAK İSTİYORDUM”

Rol aldığı dizinin final yaptığını ve aksiyon işi yapımların büyük bütçeli olduğunu ve bu nedenle oyuncuların daha fazla sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Allen, “Karşılığını güzel adım. Tepkiler hoştu, böyle bir karakter oynamak istiyordum.” diye konuştu.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Amerika ve İngiltere’de menajerinin olduğunu, şansını hem Türkiye’de hem de yurt dışında devam ettirmek istediğini aktaran oyuncu, ayrıca İngilizce oynayarak bir hayalini gerçekleştirdiğini anlattı.

“YARIM KALAN HİKAYELERİM OLDU”

Allen, “Benim hayatım oradan oraya ülke değiştirmekle geçtiği için yarım kalan hikayelerim oldu. ‘30'una kadar ajans bulayım, şansımı deneyeyim’ dedim. İngilizce oynayıp, kendimi keşfetmek istedim. İngilizce oynayınca içine girebildiğim başka duygular oldu. Şanslıydım, bu diziyle hayalim gerçekleşti, içimde ukde kalmadı.” şeklinde konuştu.